Čínský fotbal utrpěl další velkou ránu, přišel o místo ve vedení FIFA

Místopředsedovi Čínské fotbalové asociace Tu Čao-cchajovi se nepodařilo obhájit mandát ve vedení FIFA. Čína tak utrpěla další ránu ve své hojně financované snaze prosadit se ve světovém fotbalu.

Čínská národní reprezentace pózuje pro skupinový snímek, listopad 2011. Na mistrovství světa se čínští fotbalisté probojovali jen v roce 2002. Foto: Doha Stadium Plus Qatar, Wikimedia CC BY 2.0

Tu Čao-cchaj byl do rady (dříve výkonného výboru) FIFA zvolen před čtyřmi roky, tento týden však ve volbách do vedení Asijské fotbalové konfederace v Bahrajnu obdržel jen 18 hlasů z možných 45, a skončil tak na posledním místě ze všech sedmi kandidátů, informuje South China Morning Post.

Spolu s ním tak Čína přišla o své zastoupení ve vedení celé FIFA, kde je Asii vyhrazeno celkem pět míst. Zvoleni byli zástupci Kataru, Saúdské Arábie, Filipín, Japonska a Malajsie; čínský kandidát Tu a jihokorejský kandidát Čong Monggju neuspěli.

Čína se v posledních dvaceti letech usilovně snažila stát fotbalovou velmocí, do rozvoje tohoto sportu plynulo mnoho peněz jak ze státní pokladny, tak od soukromých sponzorů. Do země se jí díky tomu podařilo přilákat zahraniční fotbalové hvězdy, a to jak hráče, tak trenéry.

Ti však Čínu v posledních letech z větší části a z různých důvodů (například i kvůli covidové pandemii) opustili. Čínskou fotbalovou scénu navíc poškodilo několik velkých korupčních skandálů.

