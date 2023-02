Dodávka penicilinu pro děti dorazí dříve

Japonsko udělilo prioritu schvalovacímu procesu léku na Alzheimerovu chorobu vyvinutému společností Eisai a Biogen. Japonský výrobce léků Eisai Co Ltd (4523.T) a americká biotechnologická firma Biogen Inc (BIIB.O) ve společném prohlášení uvedly, že to schválilo japonské Ministerstvo zdravotnictví, práce a sociálních věcí.