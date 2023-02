Tom Brady: Tentokrát už končím nadobro, děkuju vám za všechno

Nejlepší quarterback v historii USA Tom Brady oznámil, že tentokrát „nadobro“ končí s americkým fotbalem. Ukončil tím svoji třiadvacetiletou kariéru v NFL, během níž vyhrál sedm Super Bowlů a vytvořil řadu rekordů. Svůj odchod oznámil už podruhé.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

Kde byl Brady, tam byl titul. Po 23 letech definitivně končí s kariérou. Foto: Brian Snyder, Reuters

„Moc vám za všechno děkuju, umožnili jste mi žít sen mého života,“ řekl v emotivním proslovu z pláže. K rozhodnutí podle svých slov došel poté, co se dnes ráno probudil. „Vím, že už jsem tu dlouhou esej o konci kariéry vyčerpal před rokem, tak tentokrát budu stručný,“ řekl.

Pětačtyřicetiletý Brady oznámil odchod do důchodu také loni 1. února 2022, ale o 40 dní později si to rozmyslel a v uplynulé sezoně se vrátil do hry v týmu Tampa Bay Buccaneers. (ESPN)