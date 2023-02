ČTÚ má nového předsedu, Síkela ostře zkritizoval Továrkovou

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl do funkce nového předsedu Českého telekomunikačního úřadu Marka Eberta. Ten na pozici nahradil Hanu Továrkovou, její působení v čele úřadu Síkela zkritizoval.

Síkela uvedl, že doufá, že Ebert úřadu „vrátí důvěryhodnost“. Síkela se dostal do sporu s Továrkovou již v polovině loňského roku, důvodem byly debaty o omezení pozemního televizního vysílání. Na ostrou kritiku z loňského roku Síkela dnes navázal.

„Paní Továrkovou na sílu protlačila minulá vláda, a to údajně s cílem zlevnit data. To se ale nestalo,“ uvedl Síkela. Podle něj Továrková rovněž „zdiskreditovala úřad“, a to ve chvíli, kdy se dostala do střetu s Evropskou komisí, které vadil zásah do trhu a cen.

Síkelovi rovněž vadil způsob, jakým Továrková vedla debatu o možném omezení pozemního vysílání. „Její nekompetentní vyjádření vystrašilo občany,“ řekl Síkela. Proti krokům Továrkové se tehdy postavili i senátoři, kterým vadilo, že by řada domácností pozemní vysílání nemohla naladit. Síkela působení Továrkové nazval „přezíravou arogancí“.

Továrková včera rezignovala na své působení v radě ČTÚ, v té měla setrvat i po konci v čele úřadu. „Toto její rozhodnutí vítám. Jedinou chybou bylo, že nepřišlo dřív,“ řekl Síkela. Továrková se tiskové konference neúčastnila.