Australská policie zatkla více než 600 lidí při akci proti domácímu násilí

Při čtyřdenní operaci zacílené proti domácímu násilí zatkla policie v Novém Jižním Walesu na jihovýchodě Austrálie 648 lidí. Policie obvinila 1153 lidí a zabavila drogy a nebezpečné zbraně, včetně boxerů, nožů a seker.

Informovaly o tom dnes list The Guardian a britská stanice BBC.

Rukou bývalého nebo současného partnera zemře v Austrálii podle odhadů jedna žena každých deset dní.

„Někteří z jedinců, které jsme zatkli, děsí dokonce i mě a to mám za sebou roky zkušeností s potíráním organizovaného zločinu,“ uvedl zástupce policejního komisaře Stuart Smith. Mezi zatčenými je 148 nejhledanějších pachatelů domácího násilí, po kterých se pátralo po celém státě.

Podle BBC policie obvinila například dvaadvacetiletého muže, který údajně během hádky škrtil svou partnerku, až ztratila vědomí, nebo jednapadesátiletého muže obviněného z pronásledování ženy, které umístil sledovací zařízení na auto. Policie tomuto muži rovněž zabavila legálně vlastněnou střelnou zbraň a jeho zbrojní průkaz dala k přezkoumání.

„Nová policejní strategie spočívá v tom, že se zaměřujeme na vysoce rizikové pachatele a snažíme se zastavit násilí dříve, než dojde k vraždě,“ uvedl náměstek policejního komisaře Mal Lanyon. Podle něj jen v loňském roce policie Nového Jižního Walesu vyšetřovala 17 vražd v důsledku domácího násilí.

Lanyon považuje za největší problém vnímání domácího násilí jako rodinné záležitosti, se kterou by se proto mělo nakládat jako se soukromou věcí. „To ale rozhodně není ten případ. Je to komunitní záležitost a my všichni se musíme podílet na zastavení nesmyslných ztrát na životech způsobených tímto zločinem,“ řekl Lanyon, který domácí a rodinné násilí považuje za největší výzvu pro současnou generaci.

Podle posledních statistik, na něž se odvolává BBC, se od roku 2016 v Austrálii setkal s fyzickým nebo sexuálním násilím každý pátý člověk starší patnácti let. Nejčastěji se tohoto typu násilí dopouštějí muži na ženách. Přestože je podle OSN násilí na ženách v Austrálii „znepokojivě časté“, odborníci tvrdí, že situace není ve srovnání s jinými vyspělými zeměmi nijak výjimečná. (ČTK)