Floridští republikáni uzákoní veřejné nošení zbraně bez licence či výcviku

Republikánští zákonodárci na Floridě předložili návrh zákona, který by umožnil lidem nosit skryté zbraně bez licence, dalšího výcviku nebo prověření. Oznámil to šéf floridské Sněmovny reprezentantů Paul Renner.

Vzhledem k republikánské většině v obou komorách parlamentu je prakticky jasné, že zákon bude v březnu schválen. Guvernér Ron DeSantis už rovněž avizoval, že jej podepíše.

Florida se tak stane 26. americkým státem, který za nějakých podmínek povoluje tzv. open carry, tedy veřejné nošení zbraně. Dosud k tomu bylo na Floridě třeba oprávnění a výcvik, to už po přijetí zákona nebude nutné.

Iniciativa vyvolala ostré protesty ze strany odpůrců zbraní, kteří namítají, že Florida by měla spíš držení zbraní zpřísňovat, než rozvolňovat. Poukazují na to, že za dva týdny nastane páté výročí jednoho z nejhorších školních masakrů, kdy bývalý spolužák v den Sv. Valentýna postřílel 14 dětí a 3 učitele. Od té doby floridští zákonodárci přijali zákon, který zvedl povinný věk na zakoupení zbraně z 18 let na 21. (Axios)