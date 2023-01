Trump žaluje novináře Woodwarda kvůli audioknize jeho rozhovorů

Bývalý americký prezident Donald Trump žaluje legendárního novináře Boba Woodwarda o odškodné ve výši 50 milionů dolarů. Viní ho, že ve své poslední audioknize použil zvukové záznamy jejich rozhovorů bez svolení a že zmanipuloval jejich vyznění.

Slyšet Trumpa mluvit je jiný zážitek než číst přepisy rozhovorů s ním. Proto se slavný americký novinář Bob Woodward rozhodl vydat místo klasické knihy audioknihu Trump Tapes, v překladu Trumpovy nahrávky. Foto: Simon and Schuster

Žaloba ho obviňuje z nezákonné manipulace se zvukovým záznamem, a to selektivním vynecháním částí Trumpových odpovědí. Trump to v sérii příspěvků na své sociální síti označil za „otevřený a nehorázný pokus, jak ze mě udělat co nejhoršího člověka“.

Woodward a vydavatelství Simon & Schuster reagovali společným prohlášením, v němž žalobu označili za „neopodstatněnou“ a slíbili, že se proti ní budou „agresivně bránit“.

„Všechny tyto rozhovory byly zaznamenány s vědomím a souhlasem prezidenta Trumpa,“ argumentují. „Navíc je ve veřejném zájmu mít tento historický záznam v Trumpově vlastní řeči. Jsme přesvědčeni, že fakta a právo hovoří v náš prospěch.“ (NPR)

Více o audioknize „The Trump Tapes“ píšeme zde.