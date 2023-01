Ve Francii dnes bude druhá celostátní stávka proti důchodové reformě

Podle francouzské premiérky Elisabeth Borne vládní plán zvýšit věk odchodu do důchodu z 62 na 64 let „už není k jednání“ a jde o kompromis poté, co „jsme vyslechli zaměstnavatele a odbory“. Ty druhé výrok ještě více rozzlobil před dalšími protesty chystanými na úterý. (AP)