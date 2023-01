„Jsem ráda, že to občané dekódovali, že je to lež a že ta nezvítězí,“ říká o kampani Andreje Babiše volební manažerka Petra Pavla. Předvolební debaty byly podle ní psychicky náročné. „Když někdo odpovídá úplně jinak, na to se strašně těžko reaguje,“ říká.