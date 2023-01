Vedení NKÚ schválilo závěr z kontroly Hradu, zatím ho nemůže zveřejnit

Širší vedení Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kolegium, dnes schválilo závěr z kontroly hospodaření Kanceláře prezidenta republiky a jí podřízených organizací, tedy Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Výsledek kontroly zatím nemůže zveřejnit.

Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí úřadu Hana Kadečková. „Aktuálně jsme u této kontroly vázáni mlčenlivostí, protože nás v souvislosti s ní požádaly o součinnost orgány činné v trestním řízení. Jakmile od nich dostaneme souhlas, výsledky kontroly zveřejníme,“ řekla.

Kontrola začala loni v únoru a podle podle plánu kontrolní činnosti skončila v prosinci. Cílem kontroly bylo prověřit, zda uvedené organizace hospodařily se svěřeným majetkem státu a penězi z rozpočtu v souladu s předpisy, účelně a hospodárně.

Policie se zabývala hospodařením v Lesní správě Lány. Soud loni v březnu odsoudil šéfa správy Miloše Baláka ke třem letům vězení. Prezident Miloš Zeman ho vzápětí omilostnil. Trest Balák dostal za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Další soud pak Baláka odsoudil v kauze těžby kamene v Lánské oboře k peněžitému trestu 870 000 korun a dvouletému zákazu činnosti v organizacích, které spravují státní majetek. Rozsudek není pravomocný, věcí se bude zabývat Krajský soud v Praze.

Balák rezignoval ke konci loňského roku. Lesní správu Lány nyní vede Pavel Rus.

O zařazení kontroly do plánu rozhodlo kolegium na konci loňského ledna. Kontrola původně kvůli policejnímu vyšetřování zahrnovala pouze prezidentskou kancelář a Správu Pražského hradu. O Lesní správu Lány se rozšířila až později.

Nově zvolený prezident Petr Pavel řekl v neděli, že bude chtít uskutečnit audit v Kanceláři prezidenta republiky. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března. V tomto týdnu o tom chce jednat s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou. V neděli uvedl, že chce mít „klidné svědomí, že to, co přebíráme, přebíráme v pořádku, že tam na nás nebudou čekat nějací kostlivci ve skříních“. Poukázal přitom na podezření z neoprávněného nakládání s utajovanými dokumenty a jejich skartací na Hradě za éry Miloše Zemana. Pavel po svém zvolení řekl, že chce, aby jeho kancelář byla profesionální, transparentní a důvěryhodná. (ČTK)