Zemřela herečka Lisa Loring, která se proslavila jako Wednesday Addams

Zemřela americká herečka Lisa Loring, která se proslavila jako Wednesday Addams v seriálu Rodina Addamsova z roku 1964. Bylo jí 64 let. (CNN)

Lisa Loring, best known as the first actress to play Wednesday Addams in the original “The Addams Family” sitcom, has died at the age of 64.https://t.co/HsACIr60MS

— CNN (@CNN) January 30, 2023