Odboráři Nexenu začnou v úterý stávkovat, chystají i protest před korejskou ambasádou

Odboráři žatecké továrny na pneumatiky Nexen potvrdili, že v úterý vstoupí do stávky. Ta je časově neomezená, zaměstnanci požadují uzavření kolektivní smlouvy, která by zajistila růst mezd. Do stávky vstoupí necelé dvě stovky lidí.

Zaměstnanci společnosti Nexen Tire Europe demonstrují kvůli postoji korejských vlastníků ke kolektivní smlouvě a požadavku na růst mezd, 8. března 2022. Foto: ČTK / Hájek Ondřej

Odboráři o podrobnostech týkajících se stávky promluvili na tiskové konferenci. Ve stávkové pohotovosti jsou odbory Nexenu již rok, k posunu nedošlo ani poté, co loni na jaře odboráři uspořádali happening. Stávka začne v úterý ráno, část zaměstnanců se rovněž dopoledne přesune před korejskou ambasádu, kde vyjádří svůj nesouhlas s přístupem zaměstnavatele. Ten stávku označuje za nelegální.

Deník N popsal okolnosti stávky začátkem ledna.