První dáma se sejde se zmocněnkyní pro lidská práva kvůli charitě, řekl Pavel

Nová první dáma Eva Pavlová by se měla v brzké době sejít s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou kvůli své charitativní činnosti. V rozhovoru pro televizi Nova to včera večer řekl zvolený prezident Petr Pavel. Jeho žena už dřív uvedla, že by chtěla být aktivní první dámou a zaměřit se třeba na téma rovnosti žen a mužů, problematiku rodiny či podporu samoživitelek.

Podle Pavla jeho manželka se zmocněnkyní už víckrát mluvila. Znovu by se s ní měla potkat v době, kdy se bude připravovat program nového prezidenta i program první dámy. Budou vznikat v příštích týdnech.

„My jsme už některé peníze, které byly navíc (z volebního účtu), poslali asi sedmi organizacím. Mimo jiné na Modrou rybku, což byla jedna z těch, které navrhla má žena. Myslím, že má připravenou celu řadu dalších,“ uvedl Pavel. Nadační fond Modrá rybka se věnuje vzdělávacím projektům pro znevýhodněnou mládež.

Podle něj Eva Pavlová o charitativní činnosti mluvila už dříve i s dalšími lidmi, i s nimi by se chtěla sejít. „Najde si svoje projekty asi velice rychle,“ dodal zvolený prezident. V jednom z předchozích rozhovorů zmínil, že se jeho paní zajímala třeba o podporu samoživitelek a samoživitelů, dětí v dětských domovech či lidí s postižením. Podotkl, že pokud se do něčeho jeho manželka pustí, dokáže být důsledná. Uvedl také, že stejně jako on je jeho žena zvyklá lidem sloužit. Pavlová je podplukovnicí v záloze. Byla zvolena i do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, kde prezidentský pár teď bydlí. (ČTK)