Nová první dáma Eva Pavlová by se měla v brzké době sejít s vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou kvůli své charitativní činnosti. V rozhovoru pro televizi Nova to včera večer řekl zvolený prezident Petr Pavel. Jeho žena už dřív uvedla, že by chtěla být aktivní první dámou a zaměřit se třeba na téma rovnosti žen a mužů, problematiku rodiny či podporu samoživitelek.