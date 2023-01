Pavel chce navštívit kraje, kde vyhrál Babiš. V zahraničí pak Bratislavu, Berlín, Varšavu, Kyjev a Brusel

Zvolený prezident Pavel plánuje navštívit tři kraje, kde ve volbách získal větší množství hlasů Babiš. “Jsou to kraje, ve kterých se kumulují větší problémy než v jiných,“ řekl TV Nova. Jako první by chtěl vyrazit na Karlovarsko.

Co se týče zahraničních návštěv, kromě Slovenska a Německa Pavel zamíří přednostně také do Polska. Jedny z jeho prvních cest povedou i do Bruselu a Kyjeva, nevylučuje je dokonce ještě před inaugurací. (Nova)