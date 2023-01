Pavel nechce být na poštovních známkách

Petr Pavel nechce být vyobrazen na poštovních známkách. Zvolený prezident to řekl v Radiožurnálu. „Mně se mnohem více na známkách líbí motivy našich hradů, zámků, případně přírodních krás než jednotlivých politiků. Myslím si, že by to tak mohlo zůstat,“ vysvětlil.