Příjezd návštěvníků do Špindlerova Mlýna na světový pohár v lyžování byl plynulý

Petr Pavel řekl, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová přiletěla do Prahy jen proto, aby mu popřála ke zvolení. Pokud by býval nevyhrál, měla přiletět inkognito. Nepředpokládá, že by v takovém případě v Praze osobně gratulovala Andreji Babišovi. (CNN Prima News)