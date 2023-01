Britské aerolinky Flybe zastavily provoz

Britská regionální letecká společnost Flybe se dostala do insolvence a zrušila všechny své lety ze Spojeného království i lety do něj. Oznámila to firma na svých internetových stránkách.

Společnost vyzvala cestující, kteří si u ní koupili letenky, aby nejezdili na letiště, pokud si sami nezajistí alternativní let u jiných aerolinek.

O práci přijde 277 zaměstnanců Flybe. Ve firmě by tak mělo zůstat 44 lidí. (České noviny)