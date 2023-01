Šmarda: Dokud bude Babiš lídrem opozice, pravice bude vyhrávat, ukázaly volby

Dokud bude Andrej Babiš lídrem opozice, bude podle předsedy ČSSD Šmardy pravice vyhrávat. Výsledek voleb podle Šmardy dokázal přesvědčit, že politika rozdělování je překonaná.

Šmarda před volbami Pavla podpořil, ČSSD se jako strana nevyjádřila, její někdejší šéf, končící prezident Miloš Zeman podpořil Babiše. Ještě před prvním kolem z volby odstoupil odborový předák Josef Středula, kterého brala za svého řada sympatizantů sociální demokracie.

„Pavel má dnes nejsilnější mandát v historii České republiky. Je to důkazem toho, že nebyl, tak jak někteří tvrdili, vládní kandidát, ale že se mu podařilo přesvědčit spoustu lidí o tom, že politika, která společnost rozdělovala, je překonaná,“ řekl Šmarda ČTK. Zároveň si myslí, že výsledek voleb je „jasným signálem toho, že dokud bude lídrem opozice Andrej Babiš, tak to bude mít pravicová vláda velmi jednoduché a pohodlné“. „Dokud Andrej Babiš lídrem opozice, pravice bude vyhrávat. To není dobře. Proto je potřeba, aby došlo k velkým změnám v rámci opozice,“ míní předseda strany, která po volbách v roce 2021 neuhájila pozici sněmovního uskupení.

Komunisté, které poslaly volby před více než rokem ze sněmovních lavic také, podpořili před hlasováním Babiše. Dnes v prohlášení zaslaném ČTK uvedli, že nově zvolaný prezident bude oporou „současné protilidové vlády pravicové pětikoalice, jejích asociálních kroků i válečného štvaní“. „Proti takovéto politice jsou komunisté v jednoznačné opozici a budou proti ní i nadále co nejrozhodněji vystupovat. A to v zájmu milionů obyvatel, kteří zůstali zcela bez voleného zastoupení v nejvyšších patrech politiky,“ stojí v prohlášení. (ČTK)