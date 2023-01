Exposlanec Žáček: Je čas slavit, zítra se bude pracovat

„Je tu obrovský úkol – a to je ta pachuť, která ve společnosti zůstala po té zemanovsko-babišovské koalici. Tu musíme vymést. Je to zarostlé do společnosti, je to zarostlé do státních struktur a s tím se musíme vyrovnat, abychom mohli jít dál,“ říká ve volebním štábu Petra Pavla exposlanec ODS Pavel Žáček.

Spolupráci s vládou by podle něj pro nového českého prezidenta nemělo být těžké najít, protože v mnoha ohledech mají obdobné postoje. „V každém případě se bude muset hledat nová forma spolupráce mezi prezidentem a vládou. To není úkol pro dnešní den, dnes se bude slavit. Myslím, že práce začne zítra ráno a bude třeba diskutovat o všech strategických věcech, které se týkají jednak součinnosti vlády a premiéra s prezidentem a jednak reprezentace navenek, což by mělo být jednodušší, protože prozápadní orientace na evropské struktury je jasná a nikdo to nebude zpochybňovat,“ dodal Žáček.