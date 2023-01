Pavlovi ke zvolení poblahopřála předsedkyně EK, ocenila jeho zkušenosti

Ke zvolení českým prezidentem dnes Petru Pavlovi pogratulovala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Ocenila také diplomatické zkušenosti někdejšího šéfa Vojenského výboru NATO.

🇨🇿 Congratulations to president-elect @general_pavel

I welcome your strong commitment to our European values.

Your experience in security, defence and foreign relations will be precious to maintain and strengthen Europe’s unity in support of Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 28, 2023