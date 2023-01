Schillerová: ANO vyhodnotí prezidentskou volbu

Hnutí ANO podle bývalé ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) bude řešit i možnou omluvu za kampaň v prezidentských volbách. „Určitě si myslím, že bychom to měli vyhodnotit. Vyhodnotit nejen volby, ale také kampaň,“ řekla na dotaz Deníku N, jestli se hnutí ANO za kampaň omluví.

foto: Tomáš Hrivňák, Denník N

Na dotaz, jaké byly v kampani hlavní chyby, řekla: „Je to brzy, musíme si to vyhodnotit, vždycky můžete nějaké věci udělat lépe a určitě jsme to mohli udělat lépe i my.“