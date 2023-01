Horáček: Potřebujeme generální úklid

Spisovatel Michal Horáček považuje vítězství Petra Pavla za pouhý začátek. „Potřebujeme generální úklid. Mám na mysli uklizení zloby, záště, dezinformací a všeho toho, co naši společnost nahlodávalo a rozbíjelo naši sebedůvěru,“ řekl Deníku N.

Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

Horáček se před pěti lety ucházel o prezidentský post, po neúspěchu v prvním kole výrazně podpořil svého protikandidáta Jiřího Drahoše. To považuje také za svůj odkaz do letošní kampaně. „Jsem pyšný, že jsem to nastolil,“ dodal.

Důležité pro něj nyní je, aby Babiš utrpěl co nejsilnější porážku. „Věřím, že rozdíl bude devastující, a je to dobře pro naší společnost,“ řekl.