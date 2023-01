Členka Pavlova týmu Lucie Poláková považuje za největší odkaz kampaně aktivizaci lidí v regionech. „Za ty roky jsem to nezažila. Měla jsem za misi, ať jsou v Sudetech výsledky lepší ve prospěch světlé strany. Teď mi to nepřijde důležité. Co jsem zažila z hlediska aktivity místních lidí, je mnohem větší zisk,“ řekla Deníku N.

Lucie Poláková. Foto: Deník N

Poláková je spoluzakladatelka a místopředsedkyně zapsaného spolku Komunitní osvětové společenství, který se věnuje aktivizaci občanské komunity na Chebsku. Pavlovi radí v problematice sociální práce, sociálních služeb a školství.