Skončil první volební den druhého kola prezidentských voleb

V Jihomoravském kraji odvolilo do 21 hodiny 51,8 procenta voličů. To je o víc než 3 procentní body více než ve stejném čase v 1. kole. Nejvyšší volební účast zaznamenali v Boskovicích, 57 procent. Nejnižší hlásí Hrušovany nad Jevišovkou, 44,8 procenta. Uvedl to krajský úřad.