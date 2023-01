Vláda schválila úpravy podpory ukrajinských uprchlíků, platit mají od dubna

Vláda schválila úpravu parametrů podpory ukrajinských uprchlíků, o které ministři diskutovali od prosince. Ministři hlasovali na dálku, sdělil Jakub Tomek z tiskového odboru Strakovy akademie.

Do řádného středečního jednání vlády se nepodařilo vypořádat všechny rozpory, proto vláda přistoupila k jednání per rollam tak, aby stihla novelu schválit včas bez potřeby legislativní nouze, uvedl. Ustanovení normy zvané lex Ukrajina by měla platit od dubna, měla by upravit solidární příspěvky na ubytování ukrajinských běženců v domácnostech a humanitární dávky. Návrh zpřísnění počítá i se zavedením evidence uprchlíků či zjednodušením získání kvalifikace logopedů. Po schválení vládou čeká předpis projednání Parlamentem.

Během projednávání návrhu ministerstva práce a sociálních věcí v uplynulých týdnech měli k jeho jednotlivým částem připomínky zaměstnavatelé, kraje i některé resorty. (ČTK)