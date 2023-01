V Jihomoravském kraji přišlo k volbám do 16:30 hodin 24,8 % voličů. To je skoro o 3 % více než ve stejný čas v 1. kole prezidentské volby. Nejvyšší účast je v Rousínově, 28,3 %. Ve zprávě to uvedl krajský úřad JMK.