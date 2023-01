Babiš: Chtěl bych spolupracovat s premiérem

Prezidentský kandidát Andrej Babiš (ANO) naznačil, že by jako prezident chtěl přispívat k tomu, aby společnost „nebyla rozdělená“. Chtěl by na tom spolupracovat s premiérem Petrem Fialou (ODS). „Jsem na to připraven, pokud bych uspěl,“ sdělil novinářům.