Pavel odevzdal svůj hlas v prezidentských volbách

Andrej Babiš řekl, že jedním z jeho prvních kroků v prezidentském úřadu by byla návštěva zemí V4. Dále by se chtěl zaměřit na analýzu zákonů a komunikaci, kterou by podle svých slov založil na diskusi s premiérem Petrem Fialou. „V tomto směru nechci být aktivistický,“ prohlásil.