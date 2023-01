V sídle OSN si připomínají holokaust obřími archy se jmény většiny obětí

V sídle OSN v New Yorku připomínají dnešní Mezinárodní den památky obětí holokaustu i velké archy se seznamy jmen 4,8 milionu Židů, kteří byli zavražděni nacisty.

Další více než milion obětí, jejichž jména se historikům z jeruzalémského památníku holokaustu Jad vašem dosud nepodařilo shromáždit, připomínají bílé strany papíru. Informoval o tom server The Times of Israel.

Kniha jmen, jak je tato instalace nazvaná, je více než dva metry vysoká a přes osm metrů dlouhá. Jména obětí jsou řazena podle abecedy a je u nich základní informace, včetně roku a místa narození i úmrtí.

„Když jsem tu knihu uviděla, byla jsem ohromena, protože dokládá, že tito lidé žili, dýchali, měli své sny a byli zavražděni,“ řekla Bronia Brandmanová z Polska, přeživší z nacistického tábora Osvětim, která na arších našla jména svých příbuzných. „Ta obrovská bolest nad jejich ztrátou nikdy nezmizí,“ uvedla dvaadevadesátiletá žena, která nyní žije v New Yorku. Brandmanová rovněž řekla, že má strach z narůstajícího antisemitismu, a varovala, že i holokaust začal štvavou rétorikou.

Za důležitou připomínku holokaustu označil instalaci i generální tajemník OSN António Guterres. „Je nutné vzpomenout na každé dítě, ženu i muže, kteří se stali obětí holokaustu,“ uvedl Guterres v prohlášení. „Musíme být stále ostražití a nikdy nemlčet, když jsou lidská práva a lidská důstojnost v ohrožení,“ dodal.

Experti z památníku Jad vašem začali jména obětí holokaustu shromažďovat v 50. letech minulého století a mají i online databázi obětí. Zatím jich dokázali najít 4,8 milionu, z toho asi 40 000 za poslední rok. Hledání se ale v posledních letech výrazně zpomalilo, řekl Alexander Avram z památníku Jad vašem. Obzvlášť těžké je podle něj najít záznamy o dětech, jelikož jejich jména se často neuváděla, když byly zavražděny se svou rodinou.

„Nikdy nebudeme mít všechna jména, protože nacisté neměli zájem dokumentovat své zločiny. Každé nové jméno, které najdeme, je pro nás malé vítězství nad nacisty,“ uvedl Avram.

Kniha jmen zůstane v sídle OSN do 17. února a poté bude přemístěna do Jeruzaléma do památníku Jad vašem. (ČTK)