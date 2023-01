Islamista, který v roce 2017 autem zabil osm lidí, byl porotou uznán vinným z několikanásobné vraždy

Islamistu, který v roce 2017 v New Yorku autem zabil osm lidí a další zranil, shledala porota vinným z 28 trestných činů včetně několikanásobné vraždy. Informuje o tom agentura AP, podle níž může muž dostat i trest smrti.

Sayfullo (Sajfulláh) Saipov se inspiroval návodem šířeným po internetu takzvaným Islámským státem a v říjnu 2017 na oblíbené newyorské stezce pro pěší a cyklisty najížděl do lidí. O život přišlo pět Argentinců, dva Američané a Belgičanka.

Porota o případu rozhodovala ve dvou dnech celkem sedm hodin, než se shodla na tom, že 34letý muž je vinen, a to mimo jiné z vraždy a podpory zahraniční teroristické organizace. Za několik dní porotu čeká i rozhodování o tom, jestli si Saipov zaslouží doživotní vězení, nebo popravu.

Rozsudek v podobě trestu smrti pro uzbeckého občana by podle AP byl ve státě New York naprostou výjimkou. Tento americký stát ho totiž už neuplatňuje a poslední vykonaný rozsudek smrti se datuje do roku 1963. Federální porota, která rozhoduje v tomto případu, ho ale i tak může vynést.

Americký prezident Joe Biden nicméně po nástupu do úřadu vyhlásil moratorium na výkon trestu smrti ve federálních případech. Změnit by to mohl jeho nástupce. (ČTK)