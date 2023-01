Turecko má méně výhrad ke vstupu Finska do NATO než u Švédska

Turecko má méně výhrad ke vstupu Finska do Severoatlantické aliance než v případě Švédska. Řekl to šéf turecké diplomacie Mevlüt Çavuşoglu, podle kterého ale Helsinky oficiálně nepožádaly, aby finská žádost byla hodnocena nezávisle na té švédské.

„Problémů, kterým čelíme s Finskem, je relativně méně ve srovnání se Švédskem,“ řekl dnes turecký ministr zahraničí. Podle něj však Ankara nedostala z Helsinek žádost, aby finskou žádost turečtí představitelé hodnotili nezávisle na té švédské.

Ankara tento týden tvrdě kritizovala švédskou vládu za tom, že umožnila prokurdské demonstrace a spálení svaté knihy islámu před tureckým velvyslanectvím. Prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil, že Švédsko nemůže počítat s tureckou podporou při vstupu do aliance, pokud nezaručí respekt k islámu v zemi.

Finsko podle tureckých médií tento týden udělalo další krok v plnění tureckých požadavků, když jeho úřady vydaly první licenci na zbrojní dodávku Turecku od roku 2019.

Švédští vládní činitelé včetně premiéra Ulfa Kristerssona pálení koránu odsoudili jako neuctivé, podle nich ale takový čin spadá pod svobodu projevu, kterou chrání švédská ústava. Kristersson se dnes snažil mírnit obavy ze zablokování rozhovorů. Připustil však, že v jednáních nastaly komplikace. „Je ale myslím důležité říct, že žádné dveře se nezavřely,“ řekl.

Finsko tento týden oznámilo, že by mohlo usilovat o vstup do Severoatlantické aliance i bez Švédska, pro finskou vládou však zůstává prioritou společný vstup obou zemí. Společný vstup dává podle agentury Reuters smysl i z vojenského hlediska. Pokud by Finsko vstoupilo do NATO samo, tak by ho se zbytkem aliance spojoval jen úzký pohraniční pás s Norskem na severu země. (ČTK)