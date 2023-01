První třecí plochou mezi prezidentskými kandidáty byla osobnost šéfa armády Karla Řehky

První třecí plochou prezidentské debaty je osobnost šéfa armády Karla Řehky, kterého Babiš v posledních dnech opakovaně zmiňuje. „Musím se ho zastat. Vojáci se musí připravit na nejhorší možný scénář,“ reagoval generál ve výslužbě.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka včera prohlásil, že v případě války mezi NATO a Ruskem by profesionální armáda na plnění úkolů nestačila. Dodal, že stát by musel přistoupit minimálně k výběrové mobilizaci. Babiš na to reagoval slovy, že Řehka straší občany válkou.

„Pan Řehka nás včera stresoval s válkou a mobilizací. Předtím v listopadu mluvil o válce velkého rozsahu. Proč stresuje ty naše matky, naše ženy?“ prohlásil Babiš v debatě na TV Nova.