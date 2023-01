Strany v Praze chtějí mít začátkem příštího týdne návrh koaliční smlouvy. Stále není jasné, kdo ze Spolu usedne v radě

Pražské Spolu, Piráti a Starostové chtějí mít do začátku příštího týdne návrh koaliční smlouvy. Nadále strany řeší nejasnosti v kompetencích. Jasno také není na tom, jak si koalice Spolu rozdělí své mandáty.

Tisková konference k závěrům z jednání vyjednávacího týmu Pirátů se zástupci koalice Spolu. Foto: ČTK

„Měli bychom být schopni do začátku příštího týdne konsolidovat veškeré dokumenty. Budeme na tom přes víkend intenzivně pracovat,“ řekl po dalším jednání předseda zastupitelského klubu Spolu Zdeněk Zajíček (ODS).

Podle toho by začátkem příštího týdne měl být hotový návrh koaliční smlouvy, jehož součástí by měly být programové priority, koaliční mechanismy, rozdělení kompetencí členů rady a také rozdělení výborů. Těch chce nově vznikající koalice vytvořit celkem dvacet dva, oproti současným sedmnácti. Část z nich by přitom chtěla přenechat opozici.

„Klíčový vstup zde bude od opozice, jak to vidí s výbory,“ řekl k tomu současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Koalice Spolu by podle návrhu měla dostat osm výborů, Piráti a ANO po čtyřech, Praha sobě tři, STAN dva a SPD jeden výbor.

Nejasno nadále zůstává v rozdělení kompetencí. Podle Zdeňka Hřiba jsou zde nadále dva základní problémy, které jsou však podle něj z více jak poloviny vyřešeny. „Jde o to jak bude vypadat rozdělení poměrů v radě mezi stranami a také jasné vymezení gescí, aby tam nedocházelo k vykleštění gescí či konfliktům, kdo by měl co dělat,“ řekl k tomu Hřib. Zdeněk Zajíček z ODS očekává, že by situace mohla být vyřešena do úterního jednání.

Vyjednávání se posunula minulý týden, kdy pravicová koalice Spolu ustoupila ze své představy šesti radních. Koalice Spolu v tu chvíli počítala s poměrem 3 : 2 : 1. ODS by dostala pozici primátora a dvě místa radních k tomu, TOP 09 dvě místa v radě a jedna pozice by zbyla na lidovce.

Jenže z nabídky ustoupila ve prospěch Pirátů a Starostů a nyní musí vyřešit, jak si svých pět mandátů rozdělí. To by podle Zajíčka mohlo být hotovo začátkem týdne. „Je zde samozřejmě velký domácí úkol koalice Spolu, aby splnila závazek, že bude mít pouze pět členů rady. Musíme dokončit debatu, jaké pozice a kdo v rámci naší koalice bude reprezentovat,“ řekl k tomu Zajíček.

Jejich nabídka však nepočítala se zapojením Prahy sobě, se kterou Piráti uzavřeli Alianci pro stabilitu. Z té Piráti vystoupili v pondělí poté, co se na tom usnesl zastupitelský klub.