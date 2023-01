Pět policistů z Memphisu je obviněno z vraždy černošského mladíka

Pět policistů z amerického Memphisu bylo obviněno z vraždy 29letého černošského muže Tyra Nicholse. Ten zemřel poté, co jej tito policisté, všichni rovněž černošského původu, zastavili při rutinní dopravní kontrole. Surově jej zbili tak, že po převozu do nemocnice zemřel.

Obvinění jsou z vraždy druhého stupně, těžkého ublížení na zdraví, únosu s přitěžujícími okolnostmi, použití nepřiměřené síly a úřední útlaku. Jejich čin šéfka městské policie Cerelyn Davis označila za „ohavný, bezohledný a nelidský“ a za „selhání základní lidskosti“. Všech pět jich propustila.

Jejich zásah byl zachycen na videozáznamu z policejní kamery, který má být zítra zveřejněn.

Případ vyvolal pobouření mezi aktivisty a Nicholsovou rodinou. Veřejnost byla šokována snímkem z nemocnice, kde Tyre Nichols s mnoha zjevnými poraněními bojoval o život.

Video footage from the body cameras of police officers involved in a "confrontation" with 29-year-old Tyre Nichols, who died in hospital days after he was detained in a traffic stop in Memphis, Tennessee, is "disgusting," according to a city councilman. https://t.co/Mf78kHRGLO pic.twitter.com/VKEaLVhQEa

— Prison_Health (@Prison_Health) January 23, 2023