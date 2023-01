V ČR jednali zástupci zemí EU i Ukrajiny o tribunálu pro stíhání zločinu agrese

V Praze se dnes setkali právní experti ze států EU a dalších zemí a ukrajinští zástupci k debatě o možnosti zřízení tribunálu pro stíhání zločinu agrese vůči Ukrajině. Česko podle ministra zahraničí Jana Lipavského zřízení takového orgánu plně podporuje. (MZV)

Czechia 🇨🇿 fully supports the establishment of a Special Tribunal for the Crime of Aggression against Ukraine. Russia must be held accountable for its war of aggression and justice must prevail. #StandWithUkraine 🤝 https://t.co/tw1dNAsgo0

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) January 26, 2023