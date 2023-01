Omezení hostování: Mezi dvěma kluby v soutěži pouze tři hráči

Fotbalové kluby první a druhé ligy si od sezony 2023/24 odhlasovaly omezení počtu hostujících hráčů mezi dvěma celky stejné soutěže. Nově bude moct jeden klub poslat do druhého pouze tři fotbalisty.

V reakci na nařízení Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) nastanou úpravy i v dalších letech. Na tiskové konferenci o tom informovali zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA). Úpravu pravidel musí schválit Fotbalová asociace ČR.

Rozhodnutí ligových klubů navazuje na nařízení FIFA, která omezila počet hostujících hráčů mezi dvěma kluby z různých zemí na tři. Pravidlo platí od 1. července minulého roku, tedy od začátku aktuálního ročníku.

„Jednotlivé asociace včetně naší dostaly tříletou lhůtu na zapracování tohoto pravidla i do národních předpisů. Omezení tří hostujících hráčů mezi dvěma kluby stejné soutěže si kluby odhlasovaly od sezony 2023/24. Mezi první a druhou nebo třetí ligou by počet hráčů zůstal volný v průběhu celého přechodného období, tedy do začátku sezony 2025/26, kdy končí lhůta od FIFA,“ vysvětlil výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta s tím, že určité výjimky se vztahují na hráče do 21 let. I ty by ale vstoupily v platnost až od 1. července 2025.

Počet tří hostujících hráčů z jednoho klubu do druhého ale nemusí být v jedné sezoně konečný. Důležitý bude aktuální stav. „Pokud klub pošle na hostování do jednoho klubu hráče A, B, C a v zimě si je stáhne zpět, může do stejného klubu klidně poslat další tři hráče D, E, F,“ upřesnil Bárta.

Kluby si změnu odsouhlasily s předstihem i z toho důvodu, aby se na ni mohly včas připravit. „Chceme, aby si kluby začaly celou problematiku uvědomovat. Aby o tom mohly už teď přemýšlet v rámci své přestupové politiky, aby to pro ně nebyla rána z čistého nebe,“ řekl předseda LFA Dušan Svoboda.

„Od sezony 2025/26 budeme muset akceptovat omezení tří hráčů mezi dvěma kluby i napříč různými soutěžemi. Celkem budou moct kluby přivést na hostování jen šest hráčů a stejný počet uvolnit,“ doplnil Bárta.

Pozitivní zprávou pro ligové kluby je významné navýšení tzv. plateb solidarity Evropské fotbalové asociace (UEFA). Peníze v rámci dohody mezi LFA a FAČR slouží jako podpora mládeže prvoligových klubů. Podle Bárty díky změně metodiky rozdělování peněz UEFA dostane každý český ligový klub, který nehrál v sezoně 2021/22 hlavní část evropských pohárů, zhruba 230 tisíc eur (asi 5,5 milionu korun). Za aktuální ročník by to mohlo být až 400 tisíc eur (9,5 milionu korun) pro týmy bez evropských pohárů. (Eurofotbal, ČTK)