Souběžně s večerní debatou na Nově odvysílá ČT reprízu nedělní debaty

Studio N: Andrej Babiš přinesl do prezidentských voleb téma války, aby mohl opakovat, že ji nechce. Proč každý slovem mír myslí něco úplně jiného? A co by teď znamenalo sednout si k mírovým jednáním s diktátorem Putinem? Hostem Studia N je politický geograf Michael Romancov.