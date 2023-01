Babiš svými billboardy přišel o voliče mezi vojáky, pro ně je to hloupost, říká generál Šedivý. Měl by se Andrej Babiš vojákům omluvit? Co dělají země NATO špatně v otázce dodávek zbraní na Ukrajinu? Přečtěte si v rozhovoru.

Generál Jiří Šedivý neřekl, koho bude volit. Ale vyplývá to prý z jeho armádní funkce. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N