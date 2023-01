Ruští a běloruští sportovci budou smět soutěžit na letošních Asijských hrách navzdory ruské invazi na Ukrajinu. „Všichni sportovci, bez ohledu na jejich národnost, by měli mít možnost startovat,“ sdělila Olympijská rada Asie.

Její vyjádření se shoduje s nejnovějším stanoviskem Mezinárodního olympijského výboru (MOV), který hledá způsob, jak by ruští sportovci mohli soutěžit na olympijských hrách příští rok. „Pokud nějaký sportovec aktivně podporuje válku na Ukrajině, hrozilo by mu vyloučení z OH 2024 v Paříži,“ informoval MOV.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se domnívá, že ruští sportovci by neměli mít na letních olympijských hrách v Paříži v roce 2024 „žádné místo“. (AP)