Babiš odsoudil dezinformace, které se šíří o Pavlovi

Prezidentský kandidát Andrej Babiš odsoudil dezinformace, které se dnes šíří o Petru Pavlovi. „I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží,“ reagoval na Twitteru.

„Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se,“ dodal Babiš.