Policie řeší šíření závažné dezinformace ohledně Petra Pavla

Internetem se šíří dezinformace, že prezidentský kandidát Petr Pavel zemřel. „Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách!“ napsal Pavel na Twitteru. Policie případ řeší.

ODMÍTNĚME ŠPINAVOSTI VE VOLBÁCH!

Ano, žiju. Nikdy jsem nemyslel, že to budu muset napsat na sítě. Někdo rozesílá jménem mé mluvčí falešnou kopii mého webu se zprávou o mé smrti. Antikampaň dosáhla nového dna, pojďme tomu říct rázné ne ve volbách! Sdílejte, pravda znovu zvítězí. pic.twitter.com/yAnFUKSKH1 — Petr Pavel (@general_pavel) January 26, 2023

Dezinformace o Petru Pavlovi.

Jeho protikandidát Andrej Babiš dezinformace odsoudil. „I když jsme soupeři, tak s vámi absolutně souhlasím. Je to hnus a mrzí mě, že se někdo k něčemu takovému sníží,“ reagoval na Twitteru.

„Policie by to měla důkladně prověřit, stejně jako to dělá v případě anonymu, který mi vyhrožuje smrtí. Držte se,“ dodal Babiš.