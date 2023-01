Pavel Babišovi donesl zarámovaný Článek 5

Petr Pavel opakovaně útočí na svého protikandidáta přes holding Agrofert z jeho svěřeneckých fondů. „Není nic nového, že nebýt dotací, státních i evropských, Agrofert by tady dávno nebyl. Chci se zeptat, jestli můžete komentovat těch 7,5 miliardy, které z Čepra přitekly do Agrofertu ve formě dotací. To jsou taky peníze navíc, nebo ne?“ ptal se Pavel Babiše.

„To je lež. Vy urážíte 40 tisíc rodin. Dneska má Agrofert přesně 30 let. Vy vůbec nevíte, co je to podnikat. Vy jste celý život dostával příkazy, placený státem, dostával příkazy a 7,5 miliardy jsou tržby,“ reagoval Babiš.