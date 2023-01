Zaměstnaní uprchlíci z Ukrajiny zaplatili českému státu na odvodech kolem osmi miliard korun

„Pozemní vojska nepošleme. Do této války se vojska NATO přímo nezapojí,“ řekl dnes také poslancům německý kancléř Scholz poté, co oznámil dodání tanků Leopard. „Nebudou žádné dodávky bojových letadel Ukrajině. To bylo dávno jasně řečeno, i americkým prezidentem.“ (Sky)