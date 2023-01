V 17.00 se uzavřela stanoviště pro volbu prezidenta z auta

V 17.00 se uzavřela drive-in volební stanoviště pro lidi, kteří jsou v izolaci kvůli covidu-19. Například ve Středočeském a v Libereckém kraji byl zájem o hlasování z auta větší než v prvním kole.

Dnes dopoledne využilo takzvaná drive-in stanoviště ve Středočeském kraji 38 lidí, v prvním kole za celý den to bylo 14 voličů.

U čtyř volebních stanovišť pro hlasování z auta v Libereckém kraji vhodilo do dnešních 12.00 své lístky do uren 20 voličů, to je čtyřikrát víc než v prvním kole za celý den. (ČTK)