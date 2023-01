Senát chce omezit pravomoce Národního rozhodčího soudu pro sport, který by měla podle poslanecké novely vytvořit Národní sportovní agentura (NSA). Horní parlamentní komora chce také zbavit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu.

Senátoři to schválili téměř jednomyslně v rámci předlohy, kterou vrátili k posouzení Sněmovně. Poslanec ODS Karel Haas za předkladatele novely se k oběma senátním úpravám postavil neutrálně.

Rozhodčí soud, jehož pětičlenné předsednictvo má určit agentura, by měl podle předlohy řešit spory v souvislosti s dopingem a ve věcech disciplinárních deliktů sportovců či členů sportovních organizací. Senát se rozhodl tuto pravomoc podmínit tím, že by sportovní organizace musely o pomoc požádat a rozhodování soudu by bylo v souladu s jejich vnitřními předpisy.

Zrušení povinnosti zpracovávat obecní plány rozvoje sportu zdůvodnil předseda senátorů ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra snahou ulehčit obcím administrativní zátěž. Povinnost vypracovávat takové plány by podle úpravy měla být zachována na úrovni krajů. (ČTK)