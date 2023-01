V dohledovém úřadu budou právník Zpěvák a politologové Pinková a Vymětal

Novými členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí budou právník Aleš Zpěvák a politologové Aneta Pinková a Petr Vymětal. Senát jejich nominaci v tajných volbách schválil. Jmenování je na prezidentu republiky.

Původně byl mezi nominovanými také dosavadní člen úřadu a politolog Jan Outlý. Senátor Václav Láska (SEN 21) ale jeho navržení odvolal kvůli tomu, že bude Outlý do vedení úřadu opětovně navržen Nejvyšším kontrolním úřadem, a to do konce března před závěrem svého mandátu. Outlý byl před šesti lety senátním kandidátem na předsedu úřadu.

Zpěváka a Vymětala zvolili senátoři v souladu se zákonem o politických stranách na návrh Sněmovny. Podobně Pinková bude jedinou členkou úřadu na základě senátní nominace. Politoložka ve vedení úřadu nahradí od února právníka a politologa Tomáše Hudečka. Sněmovní kandidáti obsadí místa po ekonomovi Jiřím Navrátilovi a bývalém poslanci ODS Františku Siverovi, který od února nahradí ve vedení úřadu Vojtěcha Weisse. (ČTK)