Pavel a Babiš se setkají v debatě na serveru Novinky.cz

Na hypotetickou otázku, zda by kandidáti jmenovali premiérem Tomia Okamuru, Andrej Babiš se smíchem odpověděl, že si nedovede představit, že by hnutí SPD vyhrálo volby. Dodal však, že by premiérem jmenoval vítěze voleb. Pro Pavla by bylo prioritou, aby vítěz voleb byl schopen sestavit funkční vládu.