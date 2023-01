Lidé darovali hospicu Girasole Hustopeče částku přesahující 300 tisíc korun

Domácí hospic Girasole Hustopeče včera oznámil, že se mu díky vlně darů od lidí vrátila částka 300 tisíc korun, kterou se rozhodl v pondělí vrátit Nadaci Agrofert. „Děkujeme Vám všem, kteří ten NOČNÍ ZÁZRAK máte na svědomí,“ napsalo zařízení na Facebooku.

Organizace v pondělí oznámila, že Nadaci Agrofert vrací dar ve výši 300 tisíc korun. Organizace to zdůvodnila tím, že se nechce stát součástí předvolební kampaně, protože předsedou nadace je prezidentský kandidát Andrej Babiš.

„Přes noc se ale zcela spontánně, bez jakékoli naší výzvy, strhla doslova dárcovská lavina – a dnes ráno jsme měli vrácený obnos zpět. A co více – večer je to mnohem, mnohem víc!!! Nemůžeme to pochopit, nedokážeme ani slovy popsat, co se vlastně stalo a tím víc vyjádřit, slovy těžko popsatelnou míru naší vděčnosti,“ napsala organizace během včerejšího dne.

„Zavazujeme se tímto, že vaše štědrost dopadne přesně tam, kam má, a sice do financování paliativní péče, podpory nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich rodin. To je totiž naším posláním,“ dodala.