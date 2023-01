Řehka: Armáda musí hledat cesty, jak mít 30 000 vojáků do sedmi let

Armáda musí hledat cesty, jak zajistit splnění cíle, kterým je mít do sedmi let 30 000 vojáků. Podle náčelníka generálního štábu Karla Řehky jsou personální otázky dlouhodobě podceňovanou a zcela zásadní věcí. Chystá proto strategii dalšího postupu v personální oblasti.

„Lidi jsou to nejdůležitější a jsou největší problém, protože tanky si koupíte, ale lidi si jednoduše nekoupíte,“ poznamenal Řehka v rozhovoru s ČTK. Jejich nábor má zjednodušit nové virtuální náborové středisko, které armáda v současné době připravuje. Česko mělo na počátku letošního roku 27 197 vojáků, z toho přímo v armádě jich sloužilo 22 866.

Podle Řehky není ale důležitý pouze nábor, ale i otázka udržení vojáků. Není podle něj možné investovat pouze do zbraní, ale i do zázemí pro personál. „Abychom měli moderní kasárna, moderní školící střediska, abychom měli moderní ubytovny,“ podotkl. Zdůraznil, že mladí lidé nebudou dlouhodobě pracovat v prostředí, které bude na úrovni 70. let minulého století. Zmínil i nutnost připravit se na nové generace. „Je to i o organizační kultuře uvnitř organizace, jak s lidmi jednáte. Musíme udělat všechno proto, aby chtěli být součástí týmu,“ uvedl.

Zmínil i snahu zmírnit některá „nesmyslná opatření“, kvůli kterým nemohou lidé vstupovat do armády, jako například viditelná tetování. „Dnes už není doba, kdy tetování má jenom kriminálník, dnes je to mezi mladými lidmi normální,“ podotkl.

Jeho tým chystá rozsáhlou analýzu, proč vojáci z armády odchází, nebo naopak proč do vojska vstupují. Na jejím základě by měla vzniknout strategie se střednědobými i dlouhodobými opatřeními. „Je to sada věcí, od modernizace kasáren, přes organizační kulturu nebo nabídky vzdělávání, které je možné uplatnit i v civilu,“ řekl.

Pracovat se snaží i na krátkodobých opatřeních. „Abychom zbrzdili průšvih, do kterého se řítíme se zhoršenou ekonomickou situací,“ uvedl. Problém se podle něj týká nižších hodnostních sborů, ve kterých se vojáci dostávají kvůli vysokým nákladům na dojíždění nebo ubytování do nouze. Poznamenal, že někdy je pro vojáka finančně výhodnější „jít přes ulici pracovat na pokladnu do Kauflandu“, než sloužit na nižších pozicích v armádě a platit například daleké dojíždění. Snaží se jim proto nabídnout slevy na ubytovnách, dočkali se také valorizace platů nebo zvýšení jízdného.

Na letošní rok si ministerstvo obrany stanovilo jako rekrutační cíl přijetí 2200 osob, z toho 500 by měli představovat studenti Univerzity obrany. Reálný nárůst počtu vojáků je ale každý rok nižší kvůli odchodům vojáků do civilu. Loni se počet vojáků zvýšil o 269. Pro dosažení vytyčeného cíle by každoročně armáda potřebovala po započtení odchodů zvýšit své stavy o 1000 vojáků. (ČTK)